A licitação do transporte público de Campinas ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira (25). O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu uma liminar à Mobicamp Ltda. e suspendeu o prazo de recursos administrativos contra a habilitação das empresas vencedoras do leilão, além dos atos subsequentes da concorrência.

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A decisão interrompe, ao menos temporariamente, o avanço da fase que poderia levar o processo à homologação. Segundo a Prefeitura, a empresa alegou não ter tido tempo suficiente para analisar a documentação que embasou a habilitação das propostas vencedoras.

A liminar foi concedida pelo desembargador-relator José Jarbas de Aguiar Gomes, da 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, e suspende o encerramento do prazo para apresentação de recursos administrativos contra a habilitação da Sancetur, vencedora do Lote Sul, e do Consórcio Grande Campinas, vencedor do Lote Norte, na licitação de R$ 11,8 bilhões do transporte público de Campinas.