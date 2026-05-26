Um casal foi preso em flagrante pela Polícia Civil durante uma investigação sobre tráfico de drogas em Campinas. A ação ocorreu nesta segunda-feira (25), no bairro Proost de Souza, e fez parte da Operação Terminal.

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A operação foi conduzida pela 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise/Deic), que cumpriu mandado de busca e apreensão em um imóvel na Rua Antônio Matallo. A ordem judicial foi expedida pela Vara Regional das Garantias da 4ª Região.

Segundo a Polícia Civil, os investigados vinham sendo monitorados havia cerca de 30 dias. Durante esse período, os agentes identificaram indícios de que o imóvel era usado para guardar, fracionar e distribuir drogas, com ligação ao abastecimento de pontos de venda na região central da cidade.