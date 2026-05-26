Um casal foi preso em flagrante pela Polícia Civil durante uma investigação sobre tráfico de drogas em Campinas. A ação ocorreu nesta segunda-feira (25), no bairro Proost de Souza, e fez parte da Operação Terminal.
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A operação foi conduzida pela 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise/Deic), que cumpriu mandado de busca e apreensão em um imóvel na Rua Antônio Matallo. A ordem judicial foi expedida pela Vara Regional das Garantias da 4ª Região.
Segundo a Polícia Civil, os investigados vinham sendo monitorados havia cerca de 30 dias. Durante esse período, os agentes identificaram indícios de que o imóvel era usado para guardar, fracionar e distribuir drogas, com ligação ao abastecimento de pontos de venda na região central da cidade.
No local, foram apreendidas 116 porções de crack, maconha, 12 celulares, duas balanças de precisão, embalagens plásticas, uma faca com vestígios de entorpecentes, um veículo Citroën e um simulacro de fuzil.
A investigação aponta que parte dos celulares encontrados teria sido deixada por usuários como forma de pagamento parcial ou garantia de dívidas relacionadas à compra de drogas.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, o simulacro de fuzil seria utilizado para intimidar usuários e possíveis rivais ligados ao tráfico. Um dos presos é apontado pela investigação como liderança do esquema.
Durante o cumprimento do mandado, os policiais também constataram a presença de uma criança no imóvel. Ela é filha do casal preso e estava no local onde foram encontrados os entorpecentes e demais materiais apreendidos.
Os dois foram levados à unidade especializada e devem responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos na distribuição de entorpecentes em Campinas.