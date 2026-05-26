Na manhã desta segunda-feira (25), a Guarda Municipal de Campinas foi acionada para atender a uma ocorrência de lesão corporal no Restaurante Bom Prato, no Centro da cidade. De acordo com a corporação, um homem foi agredido por outro com um garfo, sofrendo um ferimento próximo ao olho.
O agressor foi detido e conduzido ao 1º DP (Distrito Policial), onde foi lavrado boletim de ocorrência por lesão corporal. Ele foi liberado pela autoridade policial.
A vítima foi levada ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti para atendimento médico e recebeu orientações sobre os procedimentos cabíveis. O estado de saúde não foi divulgado.