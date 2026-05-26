26 de maio de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
AGRESSÃO NO CENTRO

Homem é agredido com garfo no olho durante briga no Bom Prato

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
De acordo com a Guarda Municipal, um homem foi agredido por outro com um garfo, sofrendo um ferimento próximo ao olho.
De acordo com a Guarda Municipal, um homem foi agredido por outro com um garfo, sofrendo um ferimento próximo ao olho.

Na manhã desta segunda-feira (25), a Guarda Municipal de Campinas foi acionada para atender a uma ocorrência de lesão corporal no Restaurante Bom Prato, no Centro da cidade. De acordo com a corporação, um homem foi agredido por outro com um garfo, sofrendo um ferimento próximo ao olho.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O agressor foi detido e conduzido ao 1º DP (Distrito Policial), onde foi lavrado boletim de ocorrência por lesão corporal. Ele foi liberado pela autoridade policial.

A vítima foi levada ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti para atendimento médico e recebeu orientações sobre os procedimentos cabíveis. O estado de saúde não foi divulgado.

Comentários

Comentários