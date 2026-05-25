A Polícia Civil investiga o desaparecimento de um relógio de luxo da marca Cartier dentro do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. O caso foi registrado pela influenciadora Amanda Castanha, que denunciou o sumiço da peça após passar por inspeção de segurança no terminal.
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O relógio modelo Panthère Steel, avaliado em cerca de R$ 28 mil, estava guardado dentro de uma caixa azul na bolsa da influenciadora, segundo seu próprio relato. Ela desembarcava de um voo vindo dos Estados Unidos e seguia para uma conexão nacional quando passou pela área de revista.
Em vídeos publicados nas redes sociais, Amanda afirmou que foi direcionada para um ponto específico de inspeção, separado dos demais passageiros, e que estranhou o comportamento de uma funcionária durante o procedimento.
De acordo com o registro policial, o detector de metais disparou, e ela precisou passar por três revistas consecutivas. Enquanto isso, a bolsa teria passado duas vezes pelo aparelho de raio-x sem supervisão direta da proprietária.
O marido da influenciadora percebeu, ainda conforme o relato, quando uma funcionária chamou outro colaborador para verificar a bandeja em que estavam os pertences do casal. Em seguida, esse funcionário teria saído por alguns instantes com a bandeja fora do campo de visão deles.
Amanda contou que só percebeu o desaparecimento ao chegar em casa. Segundo ela, a caixa do relógio estava aberta, e os brincos de diamante que também estavam na bolsa aparentavam ter sido mexidos.
O caso foi registrado como furto com autoria desconhecida e encaminhado à 4ª Delegacia de Atendimento ao Turista. A Secretaria de Segurança Pública informou que imagens do aeroporto já foram solicitadas para análise.