A Polícia Civil investiga o desaparecimento de um relógio de luxo da marca Cartier dentro do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. O caso foi registrado pela influenciadora Amanda Castanha, que denunciou o sumiço da peça após passar por inspeção de segurança no terminal.

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O relógio modelo Panthère Steel, avaliado em cerca de R$ 28 mil, estava guardado dentro de uma caixa azul na bolsa da influenciadora, segundo seu próprio relato. Ela desembarcava de um voo vindo dos Estados Unidos e seguia para uma conexão nacional quando passou pela área de revista.

Em vídeos publicados nas redes sociais, Amanda afirmou que foi direcionada para um ponto específico de inspeção, separado dos demais passageiros, e que estranhou o comportamento de uma funcionária durante o procedimento.