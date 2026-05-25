O Centro de Educação Infantil Catarina Milani Manarini, no Jardim das Bandeiras, em Campinas, teve 20 torneiras furtadas no domingo (24). A unidade atende cerca de 150 crianças de 0 a 5 anos.

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Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a direção da escola deve registrar boletim de ocorrência nesta segunda-feira (25). Uma equipe da pasta também será enviada ao local para fazer a reposição das torneiras.

Apesar dos danos, as aulas foram mantidas. A secretaria informou que ainda havia torneiras disponíveis para uso dos alunos e dos profissionais da educação.