O Tênis Clube Cambuí, em Campinas, recebe no dia 30 de maio, a partir das 12h, a Feijoada Amigos do CRAMI, evento beneficente em apoio ao trabalho do Centro Regional de Atenção aos Maus-Tratos na Infância.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A iniciativa busca arrecadar recursos para a manutenção dos projetos da instituição, que atua no atendimento e na proteção de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

A programação terá feijoada completa, com chopp, caipirinha, refrigerante e água, além de apresentação ao vivo do Grupo Casa Caiada. A proposta é reunir famílias, amigos e apoiadores em um encontro de solidariedade, música e gastronomia.