O Tênis Clube Cambuí, em Campinas, recebe no dia 30 de maio, a partir das 12h, a Feijoada Amigos do CRAMI, evento beneficente em apoio ao trabalho do Centro Regional de Atenção aos Maus-Tratos na Infância.
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A iniciativa busca arrecadar recursos para a manutenção dos projetos da instituição, que atua no atendimento e na proteção de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.
A programação terá feijoada completa, com chopp, caipirinha, refrigerante e água, além de apresentação ao vivo do Grupo Casa Caiada. A proposta é reunir famílias, amigos e apoiadores em um encontro de solidariedade, música e gastronomia.
Os convites estão disponíveis em duas modalidades: participação presencial, por R$ 198, e retirada no local, por R$ 132, com porção que serve duas pessoas. O pagamento pode ser feito pela chave Pix feijoadacrami@cramicampinas.org.br.
Além da participação no evento, os organizadores destacam que a comunidade também pode contribuir com a divulgação da ação e o fortalecimento da rede de apoio em torno da proteção à infância.
A feijoada conta com patrocínio de Oba Hortifruti, Unimed Campinas, Supermercado Tauste, Unicred do Estado de São Paulo, Lemos Advogados, Maravilhas do Lar e Bochemi.
Com quase 41 anos de atuação, o CRAMI Campinas é uma Organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos e referência no atendimento a vítimas de violência doméstica. A instituição atende 800 crianças e adolescentes e 270 famílias vítimas de violações de direitos, com ações voltadas ao acesso à saúde, alimentação, educação, esporte, lazer e demais garantias previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.
SERVIÇO
Feijoada Amigos do CRAMI
Data: 30 de maio
Horário: a partir das 12h
Local: Tênis Clube Cambuí
Endereço: Rua Coronel Quirino, 1.346, Cambuí – Campinas
Convites: R$ 198 presencial e R$ 132 para retirada no local, serve duas pessoas
Pix: feijoadacrami@cramicampinas.org.br