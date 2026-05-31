A rivalidade entre Guarani e Ponte Preta será tema de uma exposição gratuita em Campinas. A mostra fotográfica “Do Dérbi Campineiro ao Mundial” será realizada de 1º a 30 de junho, no Museu Municipal do Esporte, no Parque Portugal, a Lagoa do Taquaral.

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A visitação poderá ser feita de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, com entrada pelo Portão 7, próximo ao Planetário.

A exposição propõe um passeio pela memória do futebol campineiro, com destaque para o dérbi entre Guarani Futebol Clube e Associação Atlética Ponte Preta, um dos clássicos mais tradicionais do país. Pela primeira vez, os dois clubes estarão reunidos em um mesmo espaço cultural em uma mostra dedicada ao confronto, reconhecido como patrimônio cultural imaterial de Campinas.