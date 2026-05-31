A rivalidade entre Guarani e Ponte Preta será tema de uma exposição gratuita em Campinas. A mostra fotográfica “Do Dérbi Campineiro ao Mundial” será realizada de 1º a 30 de junho, no Museu Municipal do Esporte, no Parque Portugal, a Lagoa do Taquaral.
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A visitação poderá ser feita de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, com entrada pelo Portão 7, próximo ao Planetário.
A exposição propõe um passeio pela memória do futebol campineiro, com destaque para o dérbi entre Guarani Futebol Clube e Associação Atlética Ponte Preta, um dos clássicos mais tradicionais do país. Pela primeira vez, os dois clubes estarão reunidos em um mesmo espaço cultural em uma mostra dedicada ao confronto, reconhecido como patrimônio cultural imaterial de Campinas.
A iniciativa busca valorizar o futebol como parte da identidade da cidade e destacar a importância de Guarani e Ponte Preta na formação da memória esportiva e afetiva dos campineiros.
Além da história do clássico local, a mostra também faz conexão com a Copa do Mundo. O público poderá conferir registros de jogadores revelados ou vinculados aos dois clubes que defenderam a Seleção Brasileira em diferentes edições do Mundial.
A proposta é mostrar como Campinas também ajudou a construir capítulos importantes do futebol nacional, por meio de atletas que passaram por Guarani e Ponte Preta antes de vestir a camisa do Brasil.
O Museu Municipal do Esporte integra as ações da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer voltadas à preservação da memória esportiva e à valorização da cultura local. A realização é da Prefeitura de Campinas, por meio da pasta, com apoio dos dois clubes.
A mostra faz parte da programação da Arena do Torcedor, conjunto de eventos organizados pela Prefeitura para acompanhar a campanha brasileira na Copa.
SERVIÇO
Mostra Fotográfica – Do Dérbi Campineiro ao Mundial – Guarani x Ponte Preta e o Brasil nas Copas
Quando: de 1º a 30 de junho
Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 14h
Local: Museu Municipal do Esporte de Campinas
Endereço: Parque Taquaral – Portão 7, Avenida Dr. Heitor Penteado, 1146, Campinas
Entrada: gratuita