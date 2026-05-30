A Prefeitura de Campinas vai convocar contribuintes que discutem débitos de IPTU na Justiça e já conseguiram decisões favoráveis para tentar encerrar os processos por meio do Concilia Campinas.
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A medida busca regularizar dívidas antigas com base em valores já reconhecidos judicialmente, reduzir a burocracia e acelerar acordos entre o município e os contribuintes. A estimativa da administração é solucionar cerca de 800 ações judiciais e arrecadar aproximadamente R$ 12 milhões com esse grupo.
Na prática, a Prefeitura poderá usar o valor homologado pela Justiça como referência para a negociação. Ou seja, se o contribuinte questionou a cobrança e uma perícia judicial apontou um valor menor, a proposta de acordo poderá partir desse montante já validado no processo.
Um exemplo citado pela administração é o caso de uma cobrança inicial de R$ 1 milhão que, após análise judicial, tenha sido reduzida para R$ 800 mil. Nesse cenário, a regularização poderá ser feita com base no valor reconhecido pela Justiça.
O procurador-geral do município, Roberto Granja, orienta que os contribuintes nessa situação procurem seus advogados para iniciar o procedimento pelo SEI, o Sistema Eletrônico de Informações da Prefeitura.
“O primeiro passo é conversar com o advogado responsável pelo processo e fazer a solicitação pelo SEI. Nossa equipe fará a análise e, atendidos os requisitos legais, o acordo poderá ser formalizado”, explicou.
Segundo Granja, a iniciativa pode beneficiar contribuintes, Prefeitura e Judiciário. “O contribuinte consegue regularizar a situação com mais segurança e rapidez; a Prefeitura reduz o volume de ações judiciais; e a Justiça também ganha com a solução consensual dos processos”, afirmou.
O pedido pode ser feito pelo endereço sei.campinas.sp.gov.br/externo. Em caso de dúvidas, o contribuinte pode entrar em contato pelo telefone 2116-0603.
O Concilia Campinas foi criado para ampliar as possibilidades de negociação de débitos tributários municipais e evitar que disputas se prolonguem por anos na Justiça. O programa prevê diferentes modalidades de acordo, incluindo parcelamentos, descontos e mutirões de negociação.
Entre as possibilidades estão negociação de pequenos débitos sem necessidade de ação judicial, descontos em juros e multas, parcelamentos em até 60 meses e pagamento digital por Pix e QR Code.