30 de maio de 2026
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IPTU

Acordo pode render R$ 12 milhões em dívidas de IPTU em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/PMC
Prefeitura quer encerrar cerca de 800 processos de contribuintes que já obtiveram decisões favoráveis na Justiça.
Prefeitura quer encerrar cerca de 800 processos de contribuintes que já obtiveram decisões favoráveis na Justiça.

A Prefeitura de Campinas vai convocar contribuintes que discutem débitos de IPTU na Justiça e já conseguiram decisões favoráveis para tentar encerrar os processos por meio do Concilia Campinas.

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A medida busca regularizar dívidas antigas com base em valores já reconhecidos judicialmente, reduzir a burocracia e acelerar acordos entre o município e os contribuintes. A estimativa da administração é solucionar cerca de 800 ações judiciais e arrecadar aproximadamente R$ 12 milhões com esse grupo.

Na prática, a Prefeitura poderá usar o valor homologado pela Justiça como referência para a negociação. Ou seja, se o contribuinte questionou a cobrança e uma perícia judicial apontou um valor menor, a proposta de acordo poderá partir desse montante já validado no processo.

Um exemplo citado pela administração é o caso de uma cobrança inicial de R$ 1 milhão que, após análise judicial, tenha sido reduzida para R$ 800 mil. Nesse cenário, a regularização poderá ser feita com base no valor reconhecido pela Justiça.

O procurador-geral do município, Roberto Granja, orienta que os contribuintes nessa situação procurem seus advogados para iniciar o procedimento pelo SEI, o Sistema Eletrônico de Informações da Prefeitura.

“O primeiro passo é conversar com o advogado responsável pelo processo e fazer a solicitação pelo SEI. Nossa equipe fará a análise e, atendidos os requisitos legais, o acordo poderá ser formalizado”, explicou.

Segundo Granja, a iniciativa pode beneficiar contribuintes, Prefeitura e Judiciário. “O contribuinte consegue regularizar a situação com mais segurança e rapidez; a Prefeitura reduz o volume de ações judiciais; e a Justiça também ganha com a solução consensual dos processos”, afirmou.

O pedido pode ser feito pelo endereço sei.campinas.sp.gov.br/externo. Em caso de dúvidas, o contribuinte pode entrar em contato pelo telefone 2116-0603.

O Concilia Campinas foi criado para ampliar as possibilidades de negociação de débitos tributários municipais e evitar que disputas se prolonguem por anos na Justiça. O programa prevê diferentes modalidades de acordo, incluindo parcelamentos, descontos e mutirões de negociação.

Entre as possibilidades estão negociação de pequenos débitos sem necessidade de ação judicial, descontos em juros e multas, parcelamentos em até 60 meses e pagamento digital por Pix e QR Code.

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