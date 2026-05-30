A Prefeitura de Campinas vai convocar contribuintes que discutem débitos de IPTU na Justiça e já conseguiram decisões favoráveis para tentar encerrar os processos por meio do Concilia Campinas.

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A medida busca regularizar dívidas antigas com base em valores já reconhecidos judicialmente, reduzir a burocracia e acelerar acordos entre o município e os contribuintes. A estimativa da administração é solucionar cerca de 800 ações judiciais e arrecadar aproximadamente R$ 12 milhões com esse grupo.

Na prática, a Prefeitura poderá usar o valor homologado pela Justiça como referência para a negociação. Ou seja, se o contribuinte questionou a cobrança e uma perícia judicial apontou um valor menor, a proposta de acordo poderá partir desse montante já validado no processo.