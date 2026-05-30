Um homem de 31 anos foi preso em flagrante por violência doméstica no Jardim Paulista, em Monte Mor, após agredir a companheira, de 30 anos, na residência do casal. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, que encontrou a vítima com lesões decorrentes das agressões.

Segundo relato da mulher aos policiais, o companheiro chegou em casa sob efeito de álcool e passou a agredi-la verbal e fisicamente. De acordo com a vítima, ela foi atingida com tapas, chutes e mordidas, além de sofrer estrangulamento e golpes com um pedaço de madeira na região das nádegas.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o suspeito apresentava sinais visíveis de embriaguez. Conforme o registro da ocorrência, ele estava exaltado, resistiu às ordens da equipe e ainda proferiu ofensas contra os agentes.

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