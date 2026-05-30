30 de maio de 2026
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CASO DE POLÍCIA

Homem é preso após espancar companheira em Monte Mor

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Alesp
Caso foi registrado no plantão policial da cidade
Caso foi registrado no plantão policial da cidade

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante por violência doméstica no Jardim Paulista, em Monte Mor, após agredir a companheira, de 30 anos, na residência do casal. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, que encontrou a vítima com lesões decorrentes das agressões.

Segundo relato da mulher aos policiais, o companheiro chegou em casa sob efeito de álcool e passou a agredi-la verbal e fisicamente. De acordo com a vítima, ela foi atingida com tapas, chutes e mordidas, além de sofrer estrangulamento e golpes com um pedaço de madeira na região das nádegas.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o suspeito apresentava sinais visíveis de embriaguez. Conforme o registro da ocorrência, ele estava exaltado, resistiu às ordens da equipe e ainda proferiu ofensas contra os agentes.

Atendimento médico

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Sagrado Coração de Jesus, onde recebeu atendimento médico. As lesões foram constatadas pela equipe de saúde e, após os procedimentos necessários, ela foi liberada.

Diante dos fatos, o homem e a vítima foram conduzidos ao Plantão Policial. Após análise da ocorrência, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante do agressor, que permaneceu detido à disposição da Justiça.

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