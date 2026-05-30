A Prefeitura de Campinas reuniu empresários, comerciantes e organizadores de eventos para orientar sobre as regras para transmissões dos jogos da Copa de 2026 em bares, restaurantes, clubes e outros espaços da cidade.
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A palestra gratuita foi realizada no Salão Vermelho do Paço Municipal e contou com cerca de 50 participantes. O encontro teve representantes de bares e estabelecimentos comerciais, entidades do setor, órgãos de fiscalização e controle, além da Emdec, Setec, Corpo de Bombeiros e integrantes do Legislativo.
A iniciativa foi organizada pela Secretaria Municipal de Urbanismo (Semurb). O objetivo foi esclarecer quando uma transmissão pode ser considerada evento, quais documentos podem ser exigidos, como funciona o pedido de alvará e quais cuidados devem ser adotados para evitar problemas durante os jogos.
Desde 2023, Campinas conta com análise digital para pedidos de alvará de eventos. Durante a palestra, técnicos da Prefeitura explicaram os procedimentos para atividades em áreas públicas e privadas, além das ferramentas disponíveis nos serviços digitais do município.
O Corpo de Bombeiros também participou com orientações sobre segurança, prevenção de incêndio, regularidade das edificações e sistemas obrigatórios de proteção.
A secretária municipal de Urbanismo, Carolina Baracat, afirmou que a orientação prévia busca dar segurança aos organizadores e ao público. “Nosso objetivo é aproximar o poder público dos organizadores e esclarecer, de forma prática, quais são os procedimentos necessários para a realização de eventos durante a Copa. Campinas deve ter uma grande movimentação em bares, restaurantes e espaços de convivência, e queremos que isso aconteça de maneira organizada, segura e dentro da legalidade”, afirmou.
O presidente da Abrasel Campinas, André Mandetta, também destacou a importância do diálogo com o setor. “É muito importante quando a Prefeitura chama a Abrasel e os empresários para esse debate aberto, porque isso ajuda a esclarecer pontos que muitas vezes geram dúvidas. O que o empresário quer é poder trabalhar com tranquilidade, especialmente em datas importantes para o faturamento. Vamos incentivar os associados a buscar essa regularização com antecedência para que todos possam atuar de forma segura e legal”, disse.
Segundo a Prefeitura, a transmissão dos jogos pode exigir alvará quando houver divulgação para atrair público, aumento significativo de pessoas, instalação de telões, tendas, grades ou estruturas extras, controle de acesso, cobrança de ingresso ou impacto no entorno.
Mesmo quando houver dispensa de alvará, a administração alerta que a comunicação prévia ao município pode ser obrigatória. O pedido de autorização deve ser protocolado com pelo menos 10 dias de antecedência.
Entre os documentos que podem ser solicitados estão Alvará de Uso ou CLI, AVCB ou CLCB do Corpo de Bombeiros, planta ou croqui do local, laudos técnicos e ART/RRT, conforme o tipo de evento.
Os organizadores também devem informar corretamente o público estimado, a existência de som, telão ou estruturas temporárias e possíveis impactos no entorno. Regras de segurança, acessibilidade e capacidade máxima continuam obrigatórias mesmo nos casos em que o evento não precise de alvará.
A Prefeitura reforça que autorização para horário especial de funcionamento depende de pedido específico e não dispensa o cumprimento das normas de ruído e segurança. Bares e restaurantes sem atividade de entretenimento licenciada devem ter atenção antes de organizar transmissões com grande público.