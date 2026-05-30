A Prefeitura de Campinas reuniu empresários, comerciantes e organizadores de eventos para orientar sobre as regras para transmissões dos jogos da Copa de 2026 em bares, restaurantes, clubes e outros espaços da cidade.

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A palestra gratuita foi realizada no Salão Vermelho do Paço Municipal e contou com cerca de 50 participantes. O encontro teve representantes de bares e estabelecimentos comerciais, entidades do setor, órgãos de fiscalização e controle, além da Emdec, Setec, Corpo de Bombeiros e integrantes do Legislativo.

A iniciativa foi organizada pela Secretaria Municipal de Urbanismo (Semurb). O objetivo foi esclarecer quando uma transmissão pode ser considerada evento, quais documentos podem ser exigidos, como funciona o pedido de alvará e quais cuidados devem ser adotados para evitar problemas durante os jogos.