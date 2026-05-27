O veículo de um idoso que estava desaparecido desde segunda-feira (25) foi localizado completamente queimado, com um corpo carbonizado dentro. O caso ocorreu em Capivari. A Guarda Municipal intensificou as buscas pelo homem e encontrou o carro em uma estrada da região.

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A perícia esteve no local e deverá confirmar se o corpo encontrado dentro do veículo é do idoso desaparecido. De acordo com informações apuradas, o idoso teria saído em direção a um rancho que costumava visitar, mas não retornou para casa.

Os agentes realizaram uma investigação por meio de câmeras de monitoramento e conseguiram localizar o trajeto do veículo. Ao seguir o caminho percorrido pelo carro, as equipes encontraram o automóvel já carbonizado, com um corpo em seu interior. A perícia foi acionada e deve divulgar nos próximos dias a identificação oficial da vítima.