A Secretaria de Serviços Públicos de Campinas executa obras de construção de uma galeria de águas pluviais na rua Ibiúna, no Jardim Leonor, região Sul da cidade. Os trabalhos têm previsão de conclusão para o dia 5 de junho.

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Segundo o engenheiro civil Paulo Lima, a intervenção se deve ao estado de deterioração da tubulação existente. "A antiga tubulação está danificada e será desativada. Estamos construindo a outra galeria perto da antiga. Serão mais quatro caixas de captação de água da chuva, que entrará pelas bocas de lobo", explica.

A nova tubulação terá 40 metros de extensão e as caixas de captação ampliarão a capacidade de escoamento das águas da chuva no trecho — função essencial para evitar alagamentos e garantir o funcionamento adequado da drenagem urbana.