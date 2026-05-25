A Polícia Civil prendeu em flagrante, no domingo (24), um rapaz de 20 anos acusado de matar e esconder o corpo de um homem de 33 anos na cidade de Amparo. O crime ocorreu na última sexta-feira (22), dentro da residência do suspeito.

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Segundo as investigações, conduzidas pela Delegacia de Polícia de Serra Negra, o jovem teria reagido a uma suposta agressão contra a própria companheira. Armado com uma faca, ele atingiu a vítima, que não resistiu aos ferimentos.

No dia seguinte, o suspeito confessou ter decapitado e esquartejado o corpo. Os restos mortais foram colocados em sacos plásticos e espalhados por diferentes pontos da cidade.