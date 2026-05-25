Um jovem de 19 anos, identificado como Patrick, morreu na tarde de domingo (24), após ser atingido no pescoço por uma linha de pipa com cerol no Jardim Santo Antônio, em Campinas. O acidente ocorreu por volta do início da tarde, na Rua Canárias.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo informações apuradas no local, Patrick seguia com sua motocicleta quando foi surpreendido pela linha cortante. O impacto causou um ferimento grave na região do pescoço.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, mas, ao chegarem ao local, já constataram a morte do motoboy ainda na via pública.