Um homem foi preso na segunda-feira (25) após agredir um policial militar com uma bicicleta, no município de Itapira. A ocorrência foi registrada como lesão corporal e desacato. De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de indivíduo agressivo.

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No local, os militares foram informados por familiares de que o homem apresentava comportamento alterado e violento, e que havia crianças dentro da residência.

Durante a orientação para que a família solicitasse atendimento médico ao suspeito, ele entrou repentinamente na casa, pegou uma bicicleta e a arremessou contra um dos policiais, atingindo o peito e o braço esquerdo do militar.