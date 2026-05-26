26 de maio de 2026
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SURTOU

Bicicleta vira arma e homem surtado agride PM em Itapira

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Durante a orientação para que a família solicitasse atendimento médico ao suspeito, ele entrou repentinamente na casa, pegou a bicicleta e arremessou contra um dos policiais.
Durante a orientação para que a família solicitasse atendimento médico ao suspeito, ele entrou repentinamente na casa, pegou a bicicleta e arremessou contra um dos policiais.

Um homem foi preso na segunda-feira (25) após agredir um policial militar com uma bicicleta, no município de Itapira. A ocorrência foi registrada como lesão corporal e desacato. De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de indivíduo agressivo.

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No local, os militares foram informados por familiares de que o homem apresentava comportamento alterado e violento, e que havia crianças dentro da residência.

Durante a orientação para que a família solicitasse atendimento médico ao suspeito, ele entrou repentinamente na casa, pegou uma bicicleta e a arremessou contra um dos policiais, atingindo o peito e o braço esquerdo do militar.

Diante da agressão, o homem foi contido, algemado e preso em flagrante. O policial ferido foi encaminhado ao Hospital Municipal de Itapira, onde foi diagnosticado com escoriação leve no braço esquerdo.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Judiciária de Itapira, onde a autoridade policial ratificou as medidas cabíveis. Após os procedimentos legais, o indivíduo foi liberado mediante termo de compromisso.

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