Um incêndio de grandes proporções destruiu uma loja de variedades na madrugada desta segunda-feira (25), no principal cruzamento da região central de Cosmópolis, localizado entre a Rua Antônio Carlos Nogueira e a Avenida Ester.

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As chamas tiveram início por volta da meia-noite e se espalharam rapidamente pelo imóvel, assustando moradores e comerciantes da região. A intensidade do fogo e a densa fumaça puderam ser avistadas de vários pontos da cidade.

A Defesa Civil de Cosmópolis atuou de forma incansável no combate às chamas, com o apoio da Guarda Civil Municipal, que acompanhou toda a ocorrência. O Corpo de Bombeiros e um caminhão-pipa da Usina Ester também foram acionados para auxiliar nos trabalhos.