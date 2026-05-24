A menina de 3 anos que sofreu uma queda do 4º andar de um edifício residencial em Campinas morreu na tarde de sexta-feira (22), após permanecer internada por quatro dias no Hospital PUC-Campinas.
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A informação foi confirmada pelo hospital na noite de sábado (23).
O acidente aconteceu na última segunda-feira (18), em um condomínio localizado no Jardim Florence. De acordo com a Polícia Civil, a janela de onde a criança caiu ficava no banheiro do apartamento e era a única do imóvel sem tela de proteção.
A criança estava sozinha no apartamento no momento da queda. A mãe trabalhava, e a menina estava sob os cuidados da irmã de 16 anos, que havia saído rapidamente para buscar o irmão mais novo na portaria do prédio.
A suspeita é de que a criança tenha subido no vaso sanitário para alcançar a janela do banheiro, caindo de uma altura aproximada de 12 metros. Ela foi encontrada inconsciente, com múltiplos ferimentos, incluindo fraturas no fêmur e no crânio, além de edema cerebral, contusão pulmonar e lesões no rosto.
Ao retornar ao apartamento, a adolescente percebeu o acidente e acionou o socorro. Equipes de emergência prestaram atendimento no local antes de encaminhar a vítima ao Hospital PUC-Campinas.
Nas redes sociais, o pai da menina informou que a criança teve morte encefálica. Em uma publicação feita no sábado, ele explicou que os procedimentos para doação dos órgãos seriam realizados até domingo. Segundo ele, após a conclusão do processo, o corpo seria liberado para o sepultamento, previsto para segunda-feira, no Cemitério da Saudade.
O pai também agradeceu o apoio recebido da população, incluindo orações e manifestações de solidariedade à família.
O caso foi registrado pela polícia como queda acidental.