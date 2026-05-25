25 de maio de 2026
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TRÂNSITO

Carro pega fogo e causa lentidão na Bandeirantes

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Portal CCM – ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Carro pegou fogo na Rodovia dos Bandeirantes, em Campinas, e provocou congestionamento de 4 km no sentido Norte.
Carro pegou fogo na Rodovia dos Bandeirantes, em Campinas, e provocou congestionamento de 4 km no sentido Norte.

Um carro pegou fogo na manhã desta segunda-feira (25) na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Campinas.

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Segundo informações da concessionária Autoban, a ocorrência foi registrada por volta das 6h45, na altura do km 91, no sentido Norte.

A dinâmica do incêndio ainda não foi detalhada. O motorista do automóvel não sofreu ferimentos.

Durante o atendimento da ocorrência, houve interdição parcial do acostamento e das faixas 2 e 3. O bloqueio provocou congestionamento de cerca de 4 quilômetros, entre os km 87 e 91 da rodovia.

Equipes da concessionária atuam no local para atendimento da ocorrência e liberação da pista.

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