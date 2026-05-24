A Prefeitura de Campinas abriu consulta pública sobre o Habita Centro, programa que pretende incentivar novos empreendimentos residenciais, comerciais e mistos na região central da cidade. A minuta do projeto de lei foi publicada no Diário Oficial e a audiência pública está marcada para 8 de junho, às 14h30, no Salão Vermelho do Paço Municipal.

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A proposta busca atrair moradores, ampliar a circulação de pessoas, fortalecer o comércio e estimular investimentos no Centro, aproveitando a infraestrutura já existente na região. O texto também prevê mecanismos para favorecer habitações de interesse social e empreendimentos mais integrados aos espaços públicos.

As inscrições para participação na audiência e o envio de sugestões ao projeto podem ser feitos até 8 de junho, às 12h, por meio de formulários eletrônicos disponibilizados pela Prefeitura. A minuta também está disponível no site da Secretaria Municipal de Urbanismo.