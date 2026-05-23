A unidade da Casas Bahia localizada no Centro de Santa Bárbara d’Oeste, que teve a estrutura danificada por um incêndio de grandes proporções na noite da última terça-feira (19), foi furtada na sexta-feira (22). Um servente de 40 anos foi preso em flagrante ao tentar levar cerca de 10 quilos de fios de cobre do estabelecimento.
O vigia da loja, situada na Rua Santa Bárbara, flagrou o homem subtraindo os fios e acionou a GCM (Guarda Civil Municipal). Para ter acesso ao imóvel, o suspeito teria arrombado uma cerca de proteção.
Os guardas foram ao local e encontraram o homem. Segundo a corporação, ele resistiu à abordagem, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo. Durante a ação, o suspeito caiu sobre os escombros deixados pelo incêndio.
Ele recebeu atendimento médico no Pronto-Socorro Edison Mano e, em seguida, foi encaminhado ao plantão policial, onde foi autuado em flagrante por furto e permaneceu preso.