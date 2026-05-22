A Secretaria de Saúde de Campinas lançou nesta sexta-feira (22) o Integra Saúde, prontuário digital que vai reunir o histórico de atendimentos dos pacientes nas unidades da rede municipal. A proposta é dar mais agilidade às equipes e melhorar a continuidade dos tratamentos no SUS Campinas.

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A plataforma vai integrar informações de atendimentos realizados na atenção primária, na atenção secundária, em unidades como Caps, policlínicas e centros de referência, além das UPAs e dos hospitais administrados pela Rede Mário Gatti. A rede presta assistência a cerca de um milhão de usuários.

Com o novo sistema, os profissionais de saúde poderão consultar, em uma única plataforma, dados como exames solicitados e resultados, medicamentos prescritos, diagnósticos, cirurgias, comorbidades, evolução clínica, aferições de pressão arterial, frequência cardíaca, peso, altura e relatórios médicos.