A Secretaria de Saúde de Campinas lançou nesta sexta-feira (22) o Integra Saúde, prontuário digital que vai reunir o histórico de atendimentos dos pacientes nas unidades da rede municipal. A proposta é dar mais agilidade às equipes e melhorar a continuidade dos tratamentos no SUS Campinas.
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A plataforma vai integrar informações de atendimentos realizados na atenção primária, na atenção secundária, em unidades como Caps, policlínicas e centros de referência, além das UPAs e dos hospitais administrados pela Rede Mário Gatti. A rede presta assistência a cerca de um milhão de usuários.
Com o novo sistema, os profissionais de saúde poderão consultar, em uma única plataforma, dados como exames solicitados e resultados, medicamentos prescritos, diagnósticos, cirurgias, comorbidades, evolução clínica, aferições de pressão arterial, frequência cardíaca, peso, altura e relatórios médicos.
O prefeito Dário Saadi afirmou que a integração deve evitar repetição de exames e acelerar decisões médicas.
"É um avanço que vai permitir mais agilidade no atendimento porque o médico vai ter acesso aos exames, aos medicamentos que o paciente está tomando, ao tratamento que está sendo feito, à cirurgia que ele eventualmente já fez. Vai permitir que o médico não solicite exames que já foram feitos recentemente. Isso traz uma economia para o sistema de saúde e agilidade para o tratamento do paciente. Vai permitir que o médico tome a decisão com mais rapidez", explicou o prefeito Dário Saadi.
Segundo o secretário de Saúde, Lair Zambon, o prontuário digital deve ampliar a resolutividade do atendimento, já que resultados e informações registradas em uma unidade poderão ser acessados por profissionais de outros serviços da rede.
"Claramente, isso é uma integração absurdamente alta do ponto de vista das ideias e da resolutividade. Os pacientes não precisam ficar esperando, por exemplo, uma urina 1 porque o doutor que atendeu já vai saber (o resultado do exame de outra unidade). Isso trará um benefício enorme para a cidade”, afirmou o secretário de Saúde, Lair Zambon.
Divulgação/PMC
A diretora do Departamento de Ensino, Pesquisa e Saúde Digital, Marcelle Regina da Silva Benetti, explicou que o objetivo é transformar registros antes fragmentados em uma jornada única do paciente dentro da rede municipal.
"O mesmo paciente passa no Centro de Saúde, na UPA, no pronto-socorro, ele coleta exames, pode vir a ser internado, fazer uma cirurgia, receber uma visita domiciliar, e todos esses processos eram registrados e acompanhados, mas de uma maneira fragmentada. Então, a ideia é integrar a jornada desse paciente dentro da rede municipal de saúde, em uma jornada única", explica a diretora do Departamento de Ensino, Pesquisa e Saúde Digital, Marcelle Regina da Silva Benetti.
O sistema foi desenvolvido pela própria equipe técnica da Prefeitura, com base nas necessidades da rede municipal. A Secretaria de Saúde pretende, futuramente, ampliar a integração para serviços conveniados, permitindo o compartilhamento de dados também com hospitais parceiros.
O Integra Saúde faz parte do conjunto de ações de Saúde Digital da Prefeitura. Desde 2023, Campinas contabiliza 2,2 milhões de interações nessa área. No mesmo período, as teleconsultas passaram de 12 mil para 28,8 mil, alta de 140%. Para 2026, a previsão é chegar a 31,2 mil atendimentos.
Segundo a Prefeitura, apenas 1,9% das teleconsultas precisaram ser encaminhadas para atendimento presencial. A avaliação média dos usuários foi de 8,9 em uma escala de 0 a 10.
Entre os serviços digitais já em funcionamento estão teleconsulta, telediagnóstico, teletriagem, teleconsultoria, monitoramento remoto, agendamento online, uso de inteligência artificial, comunicação com pacientes, qualificação de filas e apoio em campanhas de saúde.