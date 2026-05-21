Uma morte violenta mobilizou a polícia na quarta-feira (20), no Jardim Itaguaçu, em Campinas. A vítima, identificada como Franciano Acacio da Silva, foi encontrada por vizinhos dentro da própria residência, na Rua Antônio Rodrigues de Almeida, com aproximadamente seis perfurações causadas por arma branca.
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Os golpes atingiram o braço, antebraço, costas, nuca e peito da vítima. No local, a polícia apreendeu uma lâmina de faca com vestígios de sangue, encontrada no banheiro da casa. O imóvel estava sem energia elétrica no momento em que os vizinhos localizaram o corpo caído no chão da cozinha.
Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, mas só pôde confirmar o óbito. Até o momento, o autor do homicídio não foi identificado. A ocorrência foi registrada na 2ª Delegacia Seccional de Campinas.