Luan Gabriel Kayas dos Santos, de 21 anos, foi encontrado morto na quinta-feira (21), no Parque Ecológico, em Campinas. O jovem estava desaparecido desde o dia 30 de abril, quando saiu de casa após uma briga com a mãe.

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De acordo com informações apuradas pela reportagem, antes de sumir, Luan foi até a casa da avó paterna, abraçou a idosa, disse que a amava e se despediu. Ele levava consigo uma mochila com currículos, pois estaria insatisfeito com o trabalho atual, segundo relato da mãe.

A perícia constatou que os vestígios de decomposição são compatíveis com o período do desaparecimento, iniciado há 21 dias. Luan foi reconhecido por meio de seus documentos de identidade, que estavam com ele, e pelas roupas que usava no dia em que saiu de casa.