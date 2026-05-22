Um acidente entre um carro e uma caminhonete na Rodovia Vereador Antônio Cazalini (SP-352), em Itapira, resultou na morte de um casal na tarde desta quinta-feira (21). Paola Talhatelli, que estava no banco do passageiro, morreu ainda no local. O marido dela, Mathias Ambrosini, foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Eles estavam casados havia cerca de 15 dias.

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O veículo ocupado pelas vítimas seguia no sentido Jacutinga (MG) quando o motorista perdeu o controle, rodou na pista e foi atingido na lateral por uma caminhonete que vinha no sentido contrário. O motorista da caminhonete teve apenas escoriações leves. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para consumo de álcool.

A perícia foi acionada para investigar as causas do acidente. Até o momento desta publicação, não há informações sobre velório e sepultamento das vítimas.