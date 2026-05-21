22 de maio de 2026
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VIOLÊNCIA

Tentativa de roubo termina com baleados em bar do Taquaral

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Google
Dupla em motocicleta fugiu após disparos contra dois homens que seriam funcionários do estabelecimento; helicóptero Águia foi acionado para apoio no resgate.
Dupla em motocicleta fugiu após disparos contra dois homens que seriam funcionários do estabelecimento; helicóptero Águia foi acionado para apoio no resgate.

Uma tentativa de assalto terminou com dois funcionários baleados em um bar na região do Taquaral, em Campinas, na tarde desta quinta-feira (21). As informações são da CBN Campinas.

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De acordo com a Polícia Militar, dois homens chegaram ao estabelecimento em uma motocicleta e anunciaram o roubo. Durante a ação, os suspeitos atiraram contra os trabalhadores e fugiram em seguida.

O crime ocorreu em um bar localizado no cruzamento das ruas Leonardo da Vinci e Thomaz Alva Edson.

As vítimas receberam os primeiros atendimentos no local. Uma delas precisou de apoio do helicóptero Águia, da Polícia Militar, para ser levada ao hospital.

Equipes da PM e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para a ocorrência.

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