Uma tentativa de assalto terminou com dois funcionários baleados em um bar na região do Taquaral, em Campinas, na tarde desta quinta-feira (21). As informações são da CBN Campinas.

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De acordo com a Polícia Militar, dois homens chegaram ao estabelecimento em uma motocicleta e anunciaram o roubo. Durante a ação, os suspeitos atiraram contra os trabalhadores e fugiram em seguida.

O crime ocorreu em um bar localizado no cruzamento das ruas Leonardo da Vinci e Thomaz Alva Edson.