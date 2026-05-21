A Prefeitura de Campinas abriu um novo prazo de três dias úteis para apresentação de recursos administrativos contra a habilitação das empresas vencedoras da licitação do transporte público coletivo. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (21) e passa a contar a partir da mesma data.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Com a medida, eventuais recursos poderão ser apresentados até meia-noite da próxima terça-feira (26). A Comissão Especial de Contratação informou que a reabertura do prazo busca garantir acesso à documentação usada na análise que habilitou as propostas vencedoras.

No comunicado publicado nesta quinta, a Prefeitura destacou novamente as regras para consulta aos documentos. Qualquer interessado pode solicitar acesso ao material, mas precisa preencher um formulário e obter uma senha para visualizar as informações.