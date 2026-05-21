A Prefeitura de Campinas abriu um novo prazo de três dias úteis para apresentação de recursos administrativos contra a habilitação das empresas vencedoras da licitação do transporte público coletivo. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (21) e passa a contar a partir da mesma data.
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Com a medida, eventuais recursos poderão ser apresentados até meia-noite da próxima terça-feira (26). A Comissão Especial de Contratação informou que a reabertura do prazo busca garantir acesso à documentação usada na análise que habilitou as propostas vencedoras.
No comunicado publicado nesta quinta, a Prefeitura destacou novamente as regras para consulta aos documentos. Qualquer interessado pode solicitar acesso ao material, mas precisa preencher um formulário e obter uma senha para visualizar as informações.
A decisão ocorre dois dias depois da publicação do resultado da fase de habilitação, divulgada na terça-feira (19). Na ocasião, a Prefeitura confirmou a Sancetur – Empresa Santa Cecília Turismo como habilitada para o Lote Sul, que abrange as regiões Leste, Sul e Sudoeste da cidade. Já o Consórcio Grande Campinas foi habilitado para o Lote Norte, responsável pelas regiões Norte, Oeste e Noroeste.
Caso sejam apresentados recursos, será aberto prazo para contrarrazões. Depois disso, a Comissão Especial terá mais três dias úteis para analisar as manifestações. Se houver reconsideração, um novo resultado da fase de habilitação será publicado.
Se a decisão for mantida, os recursos serão encaminhados ao secretário municipal de Transportes, que terá até 10 dias úteis para decidir se acolhe ou rejeita os questionamentos. Os prazos seguem as regras da Lei Federal nº 14.133/2021, que trata de licitações e contratos administrativos.
A concorrência para concessão do transporte coletivo foi realizada em março, na sede da B3, em São Paulo. A fase de habilitação analisou documentos técnicos, financeiros, jurídicos e cadastrais das empresas que apresentaram as propostas de menor valor.
Mesmo com o avanço da habilitação, a licitação ainda está longe de ser concluída. O processo depende do fim da etapa de recursos e da análise dos órgãos de controle, entre eles o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), antes de seguir para homologação e assinatura dos contratos. O TCE apura supostas inconsistência na documentação e quadro social do Consórcio Grande Campinas.
A Prefeitura também informou que encaminhou ao TCE-SP, em 12 de maio, documentação complementar sobre o processo. O material reúne 18 diligências, sendo oito relacionadas à capacidade técnica, quatro sobre readequação de planilha orçamentária e modelagem, e seis de verificação cadastral das participantes. O caso também é acompanhado pela Polícia Civil. Também foram feitas duas diligências conduzidas pela B3 sobre a composição do capital social dos grupos vencedores.