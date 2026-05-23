A aprovação da moção que pede ao Governo do Estado a implantação de uma Etec no prédio da antiga Fundação CASA Jequitibá, no Jardim São Vicente, é mais do que um gesto político. É uma tentativa de mudar o significado de um espaço que hoje carrega abandono, estigma e insegurança. Um prédio que por anos esteve associado a uma imagem pejorativa pode, se houver sensibilidade do Estado, passar a representar formação, oportunidade e futuro.

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A proposta do vereador Ailton da Farmácia (PSB) toca em um ponto importante da cidade: o destino de equipamentos públicos abandonados em regiões que já convivem com carências históricas. Não se trata apenas de ocupar um imóvel. Trata-se de quebrar um ciclo. Onde antes havia marca de internação, tensão e exclusão, pode nascer uma instituição de ensino técnico capaz de abrir portas para jovens da região sul de Campinas.

A macrorregião reúne cerca de 260 mil habitantes, segundo a justificativa do parlamentar, e atende bairros como Jardim São Vicente, Jardim São Gabriel, Vila Georgina, Jardim Amazonas, Jardim Von Zuben, Jardim São Pedro, Jardim Samambaia, Jardim Esmeraldina, Jardim Carlos Lourenço, Jardim dos Oliveiras, Jardim Centenário, Jardim Tamoio e Vila Lemos. É uma área populosa, extensa e que precisa de equipamentos públicos capazes de dialogar com juventude, emprego e qualificação profissional.