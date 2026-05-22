22 de maio de 2026
DESMANCHE

Barracão escondia veículos desmontados em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
Divulgação/GM
Local no Satélite Íris foi localizado após denúncia; veículo furtado e carros desmontados foram encontrados.
Guarda Municipal de Campinas localizou, na manhã desta sexta-feira (22), um possível desmanche de veículos no bairro Satélite Íris. A ação ocorreu após uma denúncia recebida pelas equipes.

No local, que funcionava em um barracão, os guardas encontraram um veículo que havia sido furtado na quinta-feira (21). Também foram localizados outros automóveis parcialmente desmontados, além de placas de veículos.

Durante a abordagem, um homem tentou fugir passando por residências vizinhas, mas acabou detido pelas equipes da Guarda Municipal.

A ocorrência ainda estava em andamento e foi encaminhada para a 2ª Delegacia Seccional de Campinas, que ficará responsável pelo registro e pela apuração do caso.

