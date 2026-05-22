A Guarda Municipal de Campinas localizou, na manhã desta sexta-feira (22), um possível desmanche de veículos no bairro Satélite Íris. A ação ocorreu após uma denúncia recebida pelas equipes.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
No local, que funcionava em um barracão, os guardas encontraram um veículo que havia sido furtado na quinta-feira (21). Também foram localizados outros automóveis parcialmente desmontados, além de placas de veículos.
Durante a abordagem, um homem tentou fugir passando por residências vizinhas, mas acabou detido pelas equipes da Guarda Municipal.
A ocorrência ainda estava em andamento e foi encaminhada para a 2ª Delegacia Seccional de Campinas, que ficará responsável pelo registro e pela apuração do caso.