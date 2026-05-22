A região de Campinas está no alerta da Defesa Civil do Estado de São Paulo para a previsão de chuva intensa e rajadas de vento entre este sábado (23) e domingo (24). O aviso foi emitido por causa da atuação de um sistema de baixa pressão na costa paulista, que deve aumentar as áreas de instabilidade em várias regiões do Estado.

No sábado, a previsão indica chuva forte e persistente em alguns períodos do dia, com maior risco de transtornos como alagamentos, queda de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

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Além de Campinas, os maiores acumulados são esperados em áreas próximas à divisa com o Paraná, na Região Metropolitana de São Paulo, Sorocaba, Bauru, Baixada Santista e São José dos Campos.