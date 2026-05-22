A região de Campinas está no alerta da Defesa Civil do Estado de São Paulo para a previsão de chuva intensa e rajadas de vento entre este sábado (23) e domingo (24). O aviso foi emitido por causa da atuação de um sistema de baixa pressão na costa paulista, que deve aumentar as áreas de instabilidade em várias regiões do Estado.
No sábado, a previsão indica chuva forte e persistente em alguns períodos do dia, com maior risco de transtornos como alagamentos, queda de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica.
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Além de Campinas, os maiores acumulados são esperados em áreas próximas à divisa com o Paraná, na Região Metropolitana de São Paulo, Sorocaba, Bauru, Baixada Santista e São José dos Campos.
Também há previsão de ventos moderados a fortes em diferentes regiões paulistas. Em Campinas, as rajadas devem ocorrer com intensidade moderada, mas ainda exigem atenção, principalmente em áreas com árvores, estruturas frágeis ou maior risco de queda de galhos.
No domingo, o sistema começa a perder força e se afastar gradualmente do Estado. Mesmo assim, a circulação de umidade vinda do oceano ainda deve manter o tempo instável, com chuva fraca a moderada em parte do litoral, da faixa leste e da região central paulista.
As temperaturas seguem amenas ao longo do fim de semana. No interior, as máximas devem ficar próximas de 22°C em algumas cidades.
A Defesa Civil orienta a população a acompanhar os canais oficiais de informação e redobrar os cuidados durante os períodos de chuva mais intensa. A recomendação é evitar áreas alagadas, margens de rios e locais com risco de deslizamento. Durante rajadas de vento, também não é indicado se abrigar sob árvores ou estruturas metálicas.
Em caso de emergência, os moradores devem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.