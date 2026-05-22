A Secretaria de Saúde de Campinas apontou 25 bairros com alto risco de transmissão de dengue no 21º Alerta Arboviroses divulgado nesta quinta-feira (21). O documento orienta a intensificação das ações de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

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A lista reúne áreas de diferentes regiões da cidade. Na região Leste, aparecem Parque Brasília, Vila Lafayette Álvaro, Vila Nogueira e Parque São Quirino. Na Noroeste, o alerta inclui Jardim Santa Rosa, Jardim Sulamérica, Jardim Florence I e II, Parque da Amizade e Residencial Cosmos. Na região Norte, estão Cidade Universitária I e II e Real Parque.

Também foram classificados como áreas de alto risco bairros da Sudoeste, como Jardim Capivari, Jardim Alvorada, Vila Maria Eugênia, Jardim Novo Campos Elíseos e Chácaras Campos Elíseos. Na região Sul, o alerta cita Parque Oziel, Jardim Monte Cristo e Jardim do Lago Continuação. Já na Suleste, aparecem Jardim Paranapanema, Jardim São Fernando, Vila Lemos e Jardim Proença.