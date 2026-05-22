A Secretaria de Saúde de Campinas apontou 25 bairros com alto risco de transmissão de dengue no 21º Alerta Arboviroses divulgado nesta quinta-feira (21). O documento orienta a intensificação das ações de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.
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A lista reúne áreas de diferentes regiões da cidade. Na região Leste, aparecem Parque Brasília, Vila Lafayette Álvaro, Vila Nogueira e Parque São Quirino. Na Noroeste, o alerta inclui Jardim Santa Rosa, Jardim Sulamérica, Jardim Florence I e II, Parque da Amizade e Residencial Cosmos. Na região Norte, estão Cidade Universitária I e II e Real Parque.
Também foram classificados como áreas de alto risco bairros da Sudoeste, como Jardim Capivari, Jardim Alvorada, Vila Maria Eugênia, Jardim Novo Campos Elíseos e Chácaras Campos Elíseos. Na região Sul, o alerta cita Parque Oziel, Jardim Monte Cristo e Jardim do Lago Continuação. Já na Suleste, aparecem Jardim Paranapanema, Jardim São Fernando, Vila Lemos e Jardim Proença.
O objetivo do alerta é mobilizar os moradores para a verificação de criadouros dentro de casa, especialmente recipientes que possam acumular água. A Saúde também reforça a importância de receber os agentes que atuam nas ações de prevenção e controle.
As orientações valem para toda a cidade, inclusive para bairros que apareceram em alertas anteriores e não constam na lista desta semana. Segundo a Secretaria de Saúde, o monitoramento considera indicadores como incidência de casos, registro de novas transmissões, imóveis sem acesso, densidade populacional e necessidade de comunicação sobre as ações dos agentes.
O alerta também pode abranger bairros menores localizados no entorno das áreas indicadas, já que a circulação do mosquito não respeita limites administrativos.