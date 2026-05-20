A Justiça do Trabalho determinou que a Rhema Mobilidade Ltda. regularize imediatamente a jornada de trabalho de motoristas do transporte escolar em Campinas. A empresa tem contrato com a Prefeitura de Campinas para executar a prestação de serviço na rede municipal.

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A decisão liminar foi concedida em ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), após investigação apontar descumprimento de normas sobre horas extras e períodos de descanso.

Segundo o MPT, o caso teve origem em relatório fiscal da Gerência Regional do Trabalho de Campinas, que identificou irregularidades na rotina dos trabalhadores. Entre os problemas apontados estão a extrapolação recorrente do limite legal de horas extras e a supressão de intervalos entre jornadas e durante o expediente.