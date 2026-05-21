A decisão da Justiça do Trabalho contra a Rhema Mobilidade é grave por vários aspectos. O primeiro deles é humano. O segundo, operacional. E o terceiro, inevitavelmente, político. Porque quando uma empresa responsável pelo transporte diário de estudantes é acusada de submeter motoristas a jornadas de até 14 horas por dia, o problema ultrapassa a esfera trabalhista e passa a envolver diretamente segurança pública, gestão e confiança no serviço prestado à população.

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A própria decisão judicial deixa isso muito claro ao citar a exposição de trabalhadores e terceiros a um “risco grave, iminente e, muitas vezes, irreparável”. E quem são esses terceiros? Crianças, adolescentes, estudantes e famílias inteiras que dependem diariamente desse transporte escolar em Campinas.

Convenhamos: não se trata de mero descumprimento burocrático de regra trabalhista. Motorista exausto ao volante não representa apenas precarização da mão de obra. Representa risco direto de acidente. É uma situação extremamente séria.