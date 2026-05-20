A chinesa Sany Group assinou contrato para instalar uma fábrica em Campinas. A multinacional de máquinas pesadas vai ocupar o galpão antes utilizado pela Mercedes-Benz, no Distrito Industrial.
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A formalização ocorreu durante reunião no Paço Municipal entre o prefeito Dário Saadi e representantes da empresa. A comitiva da Sany contou com nove integrantes, entre eles o presidente da companhia no Brasil, Zheng Pengqi.
A operação começará com a produção de escavadeiras e equipamentos para mineração. Em uma segunda etapa, a empresa prevê ampliar a unidade para fabricar caminhões elétricos.
Para a Prefeitura, a chegada da Sany representa a reativação de uma área industrial estratégica e pode ampliar a geração de empregos, fortalecer a cadeia produtiva e atrair novos investimentos para o município.
"A instalação da Sany representa um movimento importante para Campinas, tanto pela reativação de uma área industrial estratégica quanto pela geração de empregos, fortalecimento da cadeia produtiva e atração de novos investimentos. Campinas reúne infraestrutura, logística e um ambiente favorável para receber grandes empresas globais", afirmou Dário Saadi.
A secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Adriana Flosi, também participou da reunião e destacou o perfil tecnológico da nova operação.
"Campinas possui uma combinação estratégica de infraestrutura logística, ambiente de negócios, mão de obra qualificada e conexão com importantes centros de pesquisa e tecnologia. A chegada da Sany fortalece esse posicionamento e amplia a competitividade do município na atração de novos investimentos globais", pontuou.