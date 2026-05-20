A chinesa Sany Group assinou contrato para instalar uma fábrica em Campinas. A multinacional de máquinas pesadas vai ocupar o galpão antes utilizado pela Mercedes-Benz, no Distrito Industrial.

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A formalização ocorreu durante reunião no Paço Municipal entre o prefeito Dário Saadi e representantes da empresa. A comitiva da Sany contou com nove integrantes, entre eles o presidente da companhia no Brasil, Zheng Pengqi.

A operação começará com a produção de escavadeiras e equipamentos para mineração. Em uma segunda etapa, a empresa prevê ampliar a unidade para fabricar caminhões elétricos.