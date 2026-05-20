O estacionamento do Mercado Municipal de Campinas passa a funcionar com novo sistema de acesso, controle e cobrança a partir das 7h desta sexta-feira (22). A entrada dos veículos será feita pela Avenida Benjamin Constant, no Centro.

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Com a mudança, a Rua Barreto Leme ficará destinada ao acesso de carga e descarga, das 4h às 8h. O objetivo é organizar melhor a circulação no entorno do Mercadão e ampliar a rotatividade das vagas ao longo do dia.

As tarifas permanecem as mesmas praticadas antes das obras do Mercado Municipal: R$ 13 na primeira hora e R$ 5 por hora adicional. O funcionamento seguirá os horários do Mercadão, incluindo os restaurantes instalados no mezanino.