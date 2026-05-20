O estacionamento do Mercado Municipal de Campinas passa a funcionar com novo sistema de acesso, controle e cobrança a partir das 7h desta sexta-feira (22). A entrada dos veículos será feita pela Avenida Benjamin Constant, no Centro.
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Com a mudança, a Rua Barreto Leme ficará destinada ao acesso de carga e descarga, das 4h às 8h. O objetivo é organizar melhor a circulação no entorno do Mercadão e ampliar a rotatividade das vagas ao longo do dia.
As tarifas permanecem as mesmas praticadas antes das obras do Mercado Municipal: R$ 13 na primeira hora e R$ 5 por hora adicional. O funcionamento seguirá os horários do Mercadão, incluindo os restaurantes instalados no mezanino.
A operação será feita pela empresa Mellopark Adm. Comércio e Serviço Ltda., vencedora da licitação realizada pela Setec. O contrato terá duração de 12 meses, no valor de R$ 355 mil.
“Nosso objetivo foi trazer mais organização, segurança e acessibilidade para quem utiliza o Mercadão diariamente. A proposta é garantir maior circulação de veículos e permitir que mais pessoas acessem as vagas ao longo do dia, para fortalecer o comércio local e melhorar o passeio dos frequentadores”, destacou o presidente da Setec, Enrique Lerena.
A nova estrutura ampliou a capacidade do estacionamento de 62 para 100 vagas. Também foram instalados três totens digitais para pagamento por cartão de débito, crédito ou pix. Haverá ainda um posto presencial na área externa para atendimento aos usuários e pagamento em dinheiro.
O espaço recebeu cancelas para agilizar entrada e saída, além de 16 câmeras de monitoramento distribuídas em pontos estratégicos. A obra incluiu pavimentação e melhorias de drenagem, com investimento de R$ 600 mil pela Secretaria de Serviços Públicos.
A intervenção também buscou melhorar o escoamento da água da chuva na região do Terminal Mercado e do Mercadão. Foram implantados cerca de 100 metros de tubulação de galerias com grelhas para drenagem de águas pluviais.
O novo estacionamento integra o conjunto de melhorias realizadas no Mercado Municipal e no entorno da região central. O Mercadão passou por uma ampla reforma, concluída em julho de 2025, com investimento total de R$ 8,5 milhões. As obras preservaram as paredes originais e refizeram telhado, piso, redes elétrica e hidráulica, sistema de gás, pintura e telecomunicação.
A reforma também incluiu nova iluminação no entorno, instalação de elevadores, banheiros internos e construção do mezanino, que conta com quatro boxes, sendo três voltados a operações de restaurante.
Serviço
Mercado Municipal de Campinas
Endereço: Avenida Benjamin Constant, s/n, Centro
Funcionamento:
Segunda a sexta-feira: 7h às 18h
Mezanino: 10h às 22h
Sábados: 7h às 16h
Mezanino aos sábados: 10h às 21h
Domingos: 7h às 13h
Mezanino aos domingos: 10h às 18h
Estacionamento:
R$ 13 na primeira hora
R$ 5 por hora adicional