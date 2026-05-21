21 de maio de 2026
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GOLPE NO CRIME

Dono de bet é preso por golpe em jogos digitais em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Ação conjunta entre polícias de São Paulo e Ceará prendeu suspeito de integrar grupo de estelionato por meio de plataformas na internet em bairro nobre de Campinas.
Ação conjunta entre polícias de São Paulo e Ceará prendeu suspeito de integrar grupo de estelionato por meio de plataformas na internet em bairro nobre de Campinas.

Operação Jogo Sujo prendeu em Campinas Alberth Cesar Janjon, apontado como proprietário da plataforma de apostas Brabet. A ação investiga um grupo suspeito de movimentar um esquema de jogos de azar, apostas ilegais e golpes por meios digitais.

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A prisão ocorreu em um bairro nobre da cidade e foi realizada em uma operação integrada entre a Polícia Civil de São Paulo e a Polícia Civil do Ceará, com participação de Policiais da corporação de Campinas.

De acordo com a investigação, a Brabet está entre as plataformas analisadas pela polícia por suspeita de ligação com a organização criminosa. O trabalho busca mapear como o grupo atuava, quem participava da estrutura e qual foi o volume financeiro movimentado pelas apostas online.

Além da prisão, os policiais apreenderam carros de luxo avaliados em mais de R$ 1 milhão, relógios, uma bolsa de grife, celulares, cartões bancários e um notebook. Os equipamentos e documentos recolhidos devem passar por análise para auxiliar no avanço da apuração.

A suspeita é que as plataformas digitais fossem usadas para atrair vítimas e sustentar práticas de estelionato associadas a jogos de azar. A investigação também deve apurar se havia participação de outras pessoas na administração, divulgação e operação do esquema.

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