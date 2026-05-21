A Operação Jogo Sujo prendeu em Campinas Alberth Cesar Janjon, apontado como proprietário da plataforma de apostas Brabet. A ação investiga um grupo suspeito de movimentar um esquema de jogos de azar, apostas ilegais e golpes por meios digitais.

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A prisão ocorreu em um bairro nobre da cidade e foi realizada em uma operação integrada entre a Polícia Civil de São Paulo e a Polícia Civil do Ceará, com participação de Policiais da corporação de Campinas.

De acordo com a investigação, a Brabet está entre as plataformas analisadas pela polícia por suspeita de ligação com a organização criminosa. O trabalho busca mapear como o grupo atuava, quem participava da estrutura e qual foi o volume financeiro movimentado pelas apostas online.