A PM (Polícia Militar) prendeu um homem de 35 anos e apreendeu mais de 20 quilos de crack durante uma abordagem no Jardim Santa Terezinha, em Sumaré. O veículo Fiat/Strada utilizado pelo suspeito era clonado e havia sido furtado em Monte Mor.

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Segundo a ocorrência, os policiais receberam informações de que o automóvel suspeito de clonagem estaria circulando pela Avenida da Amizade. As equipes intensificaram o patrulhamento e localizaram o veículo na Rua Cezar Moranza.

Durante a vistoria, foram encontrados 20 tijolos de crack dentro de uma caixa de papelão sobre o banco traseiro. Na caçamba, havia um freezer com medicamentos, possivelmente Mounjaro. Também foram apreendidos 0,108 kg de ice, 0,586 kg de dry, duas balanças de precisão, duas facas, dois celulares e um caderno com anotações do tráfico.