Uma mulher de 26 anos foi encontrada na manhã de segunda-feira (18) dentro do porta-malas do próprio veículo, estacionado em uma rua sem saída no Loteamento Industrial dos Cillos, região de divisa entre Santa Bárbara d'Oeste e Americana.

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A jovem, que estava desaparecida desde sábado (15), foi localizada por agentes da Gama (Guarda Municipal de Americana), com apoio do Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, ela não apresentava sinais de violência.

Os guardas visualizaram a mulher dentro do carro e precisaram quebrar o vidro para ter acesso ao interior do veículo.