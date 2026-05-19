19 de maio de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
MISTÉRIO

Mulher some e é achada viva no porta-malas do próprio carro

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Gama
Jovem de 26 anos estava desaparecida desde sábado e foi resgatada pela Guarda Municipal com apoio do Corpo de Bombeiros.
Jovem de 26 anos estava desaparecida desde sábado e foi resgatada pela Guarda Municipal com apoio do Corpo de Bombeiros.

Uma mulher de 26 anos foi encontrada na manhã de segunda-feira (18) dentro do porta-malas do próprio veículo, estacionado em uma rua sem saída no Loteamento Industrial dos Cillos, região de divisa entre Santa Bárbara d'Oeste e Americana.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A jovem, que estava desaparecida desde sábado (15), foi localizada por agentes da Gama (Guarda Municipal de Americana), com apoio do Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, ela não apresentava sinais de violência.

Os guardas visualizaram a mulher dentro do carro e precisaram quebrar o vidro para ter acesso ao interior do veículo.

Após o resgate, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos, em Santa Bárbara d'Oeste. O estado de saúde e o motivo de ela ter sido encontrada no próprio carro não foram divulgados.

Comentários

Comentários