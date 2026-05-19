Um grave acidente foi registrado na tarde desta segunda-feira (18), no Distrito Industrial, em Mogi Guaçu, e terminou com a morte de um homem. Um motorista estava fazendo "cavalo de pau" na via, perdeu o controle e atingiu a vítima, identificada como Matheus Henrique Luiz.
Matheus, que estava em horário de almoço, descansava sentado na calçada no momento do impacto. O carro invadiu a calçada e prensou a vítima contra um muro.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram no local e tentaram reanimar a vítima por mais de 40 minutos, com massagens cardíacas. No entanto, ele sofreu choque hemorrágico, evoluiu para parada cardiorrespiratória e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito ainda no local.
O responsável pelo acidente abandonou o veículo e fugiu. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso. O caso foi registrado no plantão policial da CPJ (Central de Polícia Judiciária).