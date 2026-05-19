19 de maio de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
ABSURDO

Motorista faz cavalo de pau, perde controle e mata homem

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Rede Social
Homem morreu após ser atingido por carro que invadiu calçada no Distrito Industrial de Mogi Guaçu.
Homem morreu após ser atingido por carro que invadiu calçada no Distrito Industrial de Mogi Guaçu.

Um grave acidente foi registrado na tarde desta segunda-feira (18), no Distrito Industrial, em Mogi Guaçu, e terminou com a morte de um homem. Um motorista estava fazendo "cavalo de pau" na via, perdeu o controle e atingiu a vítima, identificada como Matheus Henrique Luiz.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Matheus, que estava em horário de almoço, descansava sentado na calçada no momento do impacto. O carro invadiu a calçada e prensou a vítima contra um muro.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram no local e tentaram reanimar a vítima por mais de 40 minutos, com massagens cardíacas. No entanto, ele sofreu choque hemorrágico, evoluiu para parada cardiorrespiratória e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito ainda no local.

O responsável pelo acidente abandonou o veículo e fugiu. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso. O caso foi registrado no plantão policial da CPJ (Central de Polícia Judiciária).

Comentários

Comentários