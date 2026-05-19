O Consórcio Grande Campinas, vencedor do Lote Norte da licitação do transporte público de Campinas, afirmou que sua habilitação confirma o cumprimento das exigências previstas no edital e reforçou confiança na continuidade do processo. A manifestação foi feita em nota enviada à imprensa após a publicação do resultado no Diário Oficial do Município desta terça-feira (19).
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A posição do consórcio ocorre em meio ao momento mais sensível da concorrência, marcada por questionamentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), diligências técnicas e apurações sobre possíveis vínculos entre empresas participantes do certame.
Na nota, o grupo afirma que foi aprovado nas verificações realizadas ao longo da fase de habilitação. “O Consórcio atendeu às exigências consignadas no edital, sendo aprovado em todas as diligências realizadas”, informou.
O Consórcio Grande Campinas também declarou que manteve confiança na habilitação e destacou compromisso com o futuro do transporte coletivo da cidade. “O Consórcio Grande Campinas reforça sua transparência e ressalta que permaneceu confiante em sua habilitação. Reafirma ainda seu compromisso com a transformação do transporte público da cidade”, diz o comunicado.
A empresa ainda afirmou que pretende entregar à população “um serviço público digno e adequado, com uma frota de ônibus novos, limpos e modernos, assim como cumprimento rigoroso de horários e itinerários”.
O Lote Norte, vencido pelo Consórcio Grande Campinas, abrange as regiões Norte, Oeste e Noroeste do município. O Lote Sul, que inclui as regiões Leste, Sul e Sudoeste, teve como habilitada a Sancetur – Empresa Santa Cecília Turismo.
Apesar da habilitação, a licitação ainda não está concluída. Com a publicação do resultado, foi aberto prazo para apresentação de recursos e contrarrazões. Depois disso, a comissão responsável pelo processo deverá analisar eventuais questionamentos antes de encaminhar a concorrência para a etapa de homologação.
O processo também segue sob acompanhamento do TCE-SP, que havia determinado que a Prefeitura não homologasse a licitação, estimada em R$ 11,8 bilhões, até o esclarecimento de pontos considerados sensíveis. Entre eles estão possíveis vínculos societários, compartilhamento de estruturas e mecanismos usados pela administração para verificar a independência entre os licitantes.
Para responder às dúvidas levantadas, a Prefeitura informou ter encaminhado ao tribunal documentação complementar com 18 diligências técnicas, financeiras e cadastrais, além de verificações sobre a composição do capital social dos grupos vencedores.
Em vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito Dário Saadi afirmou que a habilitação representa um avanço, mas reconheceu que ainda há etapas formais antes da conclusão do processo. Segundo ele, a intenção da Prefeitura é renovar a frota e melhorar o serviço, “fazendo de forma transparente, de forma ética”.
A licitação prevê a concessão do transporte público em dois grandes lotes operacionais, com serviços que incluem ônibus convencionais, BRT, transporte acessível, bilhetagem e monitoramento. A estimativa é de R$ 1,9 bilhão em investimentos ao longo de 15 anos, com renovação de frota, tecnologia embarcada e melhorias em terminais e estações.
Com a manifestação do Consórcio Grande Campinas, a disputa entra em uma nova fase política e administrativa. O grupo agora aguarda a homologação e os demais procedimentos, mas a assinatura dos contratos ainda depende da análise de recursos, da manifestação dos órgãos de controle e da decisão final da Prefeitura.
Confira a nota na íntegra
O Diário Oficial do Município de Campinas publicou na edição de hoje (19/05) a habilitação do Consórcio Grande Campinas, vencedor do Lote Norte na licitação de 2026 para operar o Transporte Público de Campinas (SP).
O Consórcio atendeu às exigências consignadas no edital, sendo aprovado em todas as diligências realizadas.
O Consórcio Grande Campinas reforça sua transparência e ressalta que permaneceu confiante em sua habilitação. Reafirma ainda seu compromisso com a transformação do transporte público da cidade.
Reitera também seu empenho para entregar à população um serviço público digno e adequado, com uma frota de ônibus novos, limpos e modernos, assim como cumprimento rigoroso de horários e itinerários.
O Consórcio Grande Campinas aguarda agora a homologação e os demais procedimentos.