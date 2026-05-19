O Consórcio Grande Campinas, vencedor do Lote Norte da licitação do transporte público de Campinas, afirmou que sua habilitação confirma o cumprimento das exigências previstas no edital e reforçou confiança na continuidade do processo. A manifestação foi feita em nota enviada à imprensa após a publicação do resultado no Diário Oficial do Município desta terça-feira (19).

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A posição do consórcio ocorre em meio ao momento mais sensível da concorrência, marcada por questionamentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), diligências técnicas e apurações sobre possíveis vínculos entre empresas participantes do certame.

Na nota, o grupo afirma que foi aprovado nas verificações realizadas ao longo da fase de habilitação. “O Consórcio atendeu às exigências consignadas no edital, sendo aprovado em todas as diligências realizadas”, informou.