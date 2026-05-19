A política tem dessas sutilezas – de rinoceronte – que, às vezes, falam mais do que discursos inteiros. E em 72 horas, o prefeito Dário Saadi exibiu publicamente dois comportamentos completamente distintos em agendas que reuniram dois polos opostos da disputa presidencial de 2026.

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Na sexta-feira, durante o lançamento da pré-candidatura de Guilherme Derrite ao Senado, em Campinas, o prefeito parecia absolutamente à vontade no ambiente bolsonarista. Sorridente, descontraído, circulando entre lideranças da direita, afagando nomes como Sergio Moro e participando ativamente do clima do evento. Não era apenas presença institucional. Havia ali alinhamento político explícito.

E isso ficou cristalino no discurso feito ao lado de Flávio Bolsonaro e do governador Tarcísio de Freitas. Dário não apenas elogiou o senador. Fez um discurso claramente oposicionista ao governo federal e definitivamente abraçou o projeto político do bolsonarismo para 2026.