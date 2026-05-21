22 de maio de 2026
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MOGI GUAÇU

PM prende ladrão após furto de doces, refrigerante e cigarros

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação
Durante patrulhamento nas imediações, o homem foi localizado em posse dos itens subtraídos: uma caixa de som, cigarros, doces e refrigerantes.
Durante patrulhamento nas imediações, o homem foi localizado em posse dos itens subtraídos: uma caixa de som, cigarros, doces e refrigerantes.

A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de furtar um estabelecimento comercial no Jardim Novo II, em Mogi Guaçu. De acordo com a corporação, os policiais foram acionados e receberam as características do suspeito e a direção que ele teria tomado.

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Durante patrulhamento nas imediações, o homem foi localizado em posse dos itens subtraídos: uma caixa de som, cigarros, doces e refrigerantes.

A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária, onde o suspeito permaneceu preso. Os produtos recuperados foram devolvidos à vítima.

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