A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de furtar um estabelecimento comercial no Jardim Novo II, em Mogi Guaçu. De acordo com a corporação, os policiais foram acionados e receberam as características do suspeito e a direção que ele teria tomado.

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Durante patrulhamento nas imediações, o homem foi localizado em posse dos itens subtraídos: uma caixa de som, cigarros, doces e refrigerantes.

A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária, onde o suspeito permaneceu preso. Os produtos recuperados foram devolvidos à vítima.