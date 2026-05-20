A Polícia Civil prendeu pelo menos cinco suspeitos durante a Operação Mammon, deflagrada na manhã desta quarta-feira (20), contra uma rede investigada por extorsões em Mogi Guaçu e cidades da região.
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A ofensiva mira um grupo suspeito de ligação com o PCC (Primeiro Comando da Capital) e considerado pelos investigadores uma estrutura organizada para a prática de crimes patrimoniais, especialmente extorsões.
Ao todo, foram expedidas 23 ordens judiciais, sendo oito mandados de prisão temporária e 15 mandados de busca e apreensão. As ações ocorreram em Mogi Guaçu, Campinas, Aguaí e Estiva Gerbi.
A investigação é conduzida pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Mogi Guaçu, que coordenou a operação com apoio de policiais civis de toda a sub-região. Pela complexidade do caso, o trabalho também contou com suporte do GOE (Grupo de Operações Especiais).
Em Estiva Gerbi, uma das diligências foi realizada em um condomínio residencial de alto padrão, ponto que chamou a atenção dos investigadores pelo padrão de vida atribuído a parte dos alvos.
Os suspeitos detidos e os materiais apreendidos foram levados para a sede da delegacia especializada, onde os procedimentos da investigação terão continuidade.