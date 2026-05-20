A Polícia Civil prendeu pelo menos cinco suspeitos durante a Operação Mammon, deflagrada na manhã desta quarta-feira (20), contra uma rede investigada por extorsões em Mogi Guaçu e cidades da região.

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A ofensiva mira um grupo suspeito de ligação com o PCC (Primeiro Comando da Capital) e considerado pelos investigadores uma estrutura organizada para a prática de crimes patrimoniais, especialmente extorsões.

Ao todo, foram expedidas 23 ordens judiciais, sendo oito mandados de prisão temporária e 15 mandados de busca e apreensão. As ações ocorreram em Mogi Guaçu, Campinas, Aguaí e Estiva Gerbi.