A Prefeitura de Campinas anunciou a criação da Arena do Torcedor 2026, na Praça Arautos da Paz. O espaço será aberto ao público para a transmissão dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O anúncio foi feito durante evento no Prédio do Relógio.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A arena contará com um telão de LED de alta definição, com 12 metros de largura por 7 metros de altura. A estreia está marcada para o dia 13 de junho, às 19h, na partida entre Brasil e Marrocos. As transmissões ocorrerão mesmo em caso de chuva.
Divulgação/PMC
Além dos jogos, a programação incluirá eventos culturais nos dias sem futebol, como exibições de filmes da Globo Filmes e Mostra de Curtas de Campinas.
O local terá praça de alimentação, venda de bebidas, apenas em copos plásticos ou latas, banheiros químicos, esquema de segurança e atendimento médico. O prefeito Dário Saadi justificou a escolha da praça pela estrutura já existente para grandes eventos gastronômicos e culturais.