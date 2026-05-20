A Prefeitura de Campinas anunciou a criação da Arena do Torcedor 2026, na Praça Arautos da Paz. O espaço será aberto ao público para a transmissão dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O anúncio foi feito durante evento no Prédio do Relógio.

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A arena contará com um telão de LED de alta definição, com 12 metros de largura por 7 metros de altura. A estreia está marcada para o dia 13 de junho, às 19h, na partida entre Brasil e Marrocos. As transmissões ocorrerão mesmo em caso de chuva.



Divulgação/PMC