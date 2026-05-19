A Prefeitura de Campinas avançou em uma das etapas mais importantes da nova licitação do transporte público coletivo. Foi publicado nesta terça-feira (19), no Diário Oficial do Município, o resultado da fase de habilitação das empresas que apresentaram as propostas de menor valor no leilão realizado em março, na sede da B3, em São Paulo.

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A decisão confirma a Sancetur – Empresa Santa Cecília Turismo como habilitada para o Lote Sul, que reúne as regiões Leste, Sul e Sudoeste da cidade. Já o Consórcio Grande Campinas foi habilitado para o Lote Norte, responsável pelas regiões Norte, Oeste e Noroeste.

A publicação, no entanto, não encerra o processo. A partir do resultado, foi aberto prazo de três dias úteis para apresentação de recursos e contrarrazões. Depois disso, a Comissão Especial de Contratação terá mais três dias úteis para analisar eventuais manifestações.