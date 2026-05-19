A Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Campinas prendeu, na segunda-feira (18), um homem investigado pelo assassinato de sua companheira, Maria de Fátima Matos da Silva. O caso é tratado como feminicídio, ocultação de cadáver e captura de procurado.

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O suspeito compareceu espontaneamente à delegacia após ser intimado. Inicialmente, ele apresentou uma versão inconsistente sobre o ocorrido, mas acabou confessando o crime.

De acordo com o relato do investigado, ele teria empurrado a vítima durante uma discussão na residência do casal, em Itu. Maria de Fátima teria caído e perdido os sentidos. Em seguida, o homem afirmou tê-la estrangulado até a morte.