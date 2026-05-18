Um grave acidente na noite do último sábado (16) resultou na morte de quatro pessoas na Rodovia Vereador Rubens Leme Asprino (SP-344), que liga São João da Boa Vista a Aguaí. A colisão frontal envolveu dois veículos de passeio.
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De acordo com a PMR (Polícia Militar Rodoviária), com o impacto, um dos carros pegou fogo, o que dificultou o trabalho das equipes de resgate. As quatro vítimas estavam no mesmo veículo e morreram ainda no local.
Uma quinta pessoa, ocupante do mesmo automóvel, foi socorrida em estado grave. No segundo carro, um idoso também sofreu ferimentos graves e foi encaminhado a uma unidade hospitalar.
O acidente aconteceu próximo a uma empresa localizada às margens da rodovia. As causas da colisão ainda serão investigadas pela Polícia Civil ou pela Polícia Rodoviária.
Até a publicação desta reportagem, as identidades das vítimas não haviam sido divulgadas oficialmente.