Uma menina de 3 anos está internada em estado grave depois de cair de um apartamento no Jardim Florence, em Campinas, nesta segunda-feira (18).

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A criança despencou do 4º andar de um prédio residencial. O atendimento mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu, que fizeram o resgate e levaram a vítima ao pronto-socorro do Hospital PUC-Campinas.

Segundo a Polícia Militar, a menina chegou à unidade inconsciente. A informação repassada inicialmente é que ela estava no apartamento com a irmã, de 16 anos, enquanto os pais trabalhavam.