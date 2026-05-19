19 de maio de 2026
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DO 4º ANDAR

Menina de 3 anos fica em estado grave após queda em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Criança foi levada inconsciente ao Hospital PUC-Campinas após queda em condomínio no Jardim Florence.
Criança foi levada inconsciente ao Hospital PUC-Campinas após queda em condomínio no Jardim Florence.

Uma menina de 3 anos está internada em estado grave depois de cair de um apartamento no Jardim Florence, em Campinas, nesta segunda-feira (18).

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A criança despencou do 4º andar de um prédio residencial. O atendimento mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu, que fizeram o resgate e levaram a vítima ao pronto-socorro do Hospital PUC-Campinas.

Segundo a Polícia Militar, a menina chegou à unidade inconsciente. A informação repassada inicialmente é que ela estava no apartamento com a irmã, de 16 anos, enquanto os pais trabalhavam.

A suspeita inicial é que a queda tenha ocorrido pela janela do banheiro. As circunstâncias ainda serão apuradas pelas autoridades.

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