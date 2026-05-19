A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (19) a Operação Apanhador de Sonhos, voltada à investigação de crimes relacionados à posse e ao compartilhamento, pela internet, de material de abuso sexual infantojuvenil.

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A ação cumpriu dois mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em Campinas e Santo Antônio de Posse. Durante o cumprimento das ordens judiciais, uma pessoa foi presa em flagrante em Santo Antônio de Posse por posse de arquivos com cenas de abuso sexual contra crianças e adolescentes.

Também foram apreendidos celulares, computadores e dispositivos de armazenamento de dados. O material será encaminhado para perícia, que deverá auxiliar no avanço das investigações e na identificação de eventuais conexões com outros suspeitos.