19 de maio de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
POLÍCIA FEDERAL

PF prende suspeito em ação contra abuso infantojuvenil

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/PF
Mandados foram cumpridos em Campinas e Santo Antônio de Posse; uma pessoa foi presa em flagrante.
Mandados foram cumpridos em Campinas e Santo Antônio de Posse; uma pessoa foi presa em flagrante.

Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (19) a Operação Apanhador de Sonhos, voltada à investigação de crimes relacionados à posse e ao compartilhamento, pela internet, de material de abuso sexual infantojuvenil.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A ação cumpriu dois mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em Campinas e Santo Antônio de Posse. Durante o cumprimento das ordens judiciais, uma pessoa foi presa em flagrante em Santo Antônio de Posse por posse de arquivos com cenas de abuso sexual contra crianças e adolescentes.

Também foram apreendidos celulares, computadores e dispositivos de armazenamento de dados. O material será encaminhado para perícia, que deverá auxiliar no avanço das investigações e na identificação de eventuais conexões com outros suspeitos.

A Polícia Federal destacou que, embora o termo “pornografia” ainda apareça no Estatuto da Criança e do Adolescente, a nomenclatura mais adequada adotada internacionalmente é “abuso sexual de crianças e adolescentes” ou “violência sexual contra crianças e adolescentes”, por expressar com mais precisão a gravidade dos crimes investigados.

A corporação também reforçou a importância da prevenção no ambiente digital. A orientação é que pais e responsáveis acompanhem o uso da internet por crianças e adolescentes, mantenham diálogo aberto sobre segurança online e incentivem a comunicação imediata de qualquer situação suspeita.

Comentários

Comentários