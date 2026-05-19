A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (19) a Operação Apanhador de Sonhos, voltada à investigação de crimes relacionados à posse e ao compartilhamento, pela internet, de material de abuso sexual infantojuvenil.
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A ação cumpriu dois mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em Campinas e Santo Antônio de Posse. Durante o cumprimento das ordens judiciais, uma pessoa foi presa em flagrante em Santo Antônio de Posse por posse de arquivos com cenas de abuso sexual contra crianças e adolescentes.
Também foram apreendidos celulares, computadores e dispositivos de armazenamento de dados. O material será encaminhado para perícia, que deverá auxiliar no avanço das investigações e na identificação de eventuais conexões com outros suspeitos.
A Polícia Federal destacou que, embora o termo “pornografia” ainda apareça no Estatuto da Criança e do Adolescente, a nomenclatura mais adequada adotada internacionalmente é “abuso sexual de crianças e adolescentes” ou “violência sexual contra crianças e adolescentes”, por expressar com mais precisão a gravidade dos crimes investigados.
A corporação também reforçou a importância da prevenção no ambiente digital. A orientação é que pais e responsáveis acompanhem o uso da internet por crianças e adolescentes, mantenham diálogo aberto sobre segurança online e incentivem a comunicação imediata de qualquer situação suspeita.