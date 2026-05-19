19 de maio de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mulher leva facada no braço, companheiro tenta fugir e é preso

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Mulher de 50 anos foi esfaqueada pelo companheiro, no Jardim Picerno II, em Sumaré.
Mulher de 50 anos foi esfaqueada pelo companheiro, no Jardim Picerno II, em Sumaré.

Uma mulher de 50 anos foi vítima de violência doméstica no bairro Jardim Picerno II, em Sumaré. Segundo a Polícia Militar, o companheiro dela, de 31 anos, desferiu um golpe de faca no braço da vítima e fugiu em seguida.

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Familiares da mulher acionaram a corporação por meio do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar). Eles informaram aos agentes que o agressor possivelmente estaria em um comércio nas proximidades. A vítima já havia sido socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Nova Odessa.

Com o apoio de outras equipes, os policiais realizaram buscas pela região, localizaram o suspeito e o abordaram. De acordo com a ocorrência, ele confessou a autoria da agressão.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial, enquanto outra equipe foi até a unidade de saúde para contato com a vítima. A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de violência doméstica. O agressor permanece à disposição da Justiça.

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