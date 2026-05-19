Uma mulher de 50 anos foi vítima de violência doméstica no bairro Jardim Picerno II, em Sumaré. Segundo a Polícia Militar, o companheiro dela, de 31 anos, desferiu um golpe de faca no braço da vítima e fugiu em seguida.

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Familiares da mulher acionaram a corporação por meio do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar). Eles informaram aos agentes que o agressor possivelmente estaria em um comércio nas proximidades. A vítima já havia sido socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Nova Odessa.

Com o apoio de outras equipes, os policiais realizaram buscas pela região, localizaram o suspeito e o abordaram. De acordo com a ocorrência, ele confessou a autoria da agressão.