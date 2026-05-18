O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aproveitou a inauguração de novas estruturas do Sirius, em Campinas, nesta segunda-feira (18), para fazer uma brincadeira com o momento vivido por Ponte Preta e Guarani.

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Durante discurso no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), Lula defendia a importância de investimentos em ciência e tecnologia quando citou, em tom descontraído, o futebol brasileiro e os dois principais clubes campineiros.

“A gente não é bom só no carnaval ou só no futebol, que a gente não está nem tão bom no futebol. A razão é que aqui em Campinas, a Ponte Preta e o Guarani não estão lá com as pernas boas, mas o meu Corinthians também não está”, completou.