O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aproveitou a inauguração de novas estruturas do Sirius, em Campinas, nesta segunda-feira (18), para fazer uma brincadeira com o momento vivido por Ponte Preta e Guarani.
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Durante discurso no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), Lula defendia a importância de investimentos em ciência e tecnologia quando citou, em tom descontraído, o futebol brasileiro e os dois principais clubes campineiros.
“A gente não é bom só no carnaval ou só no futebol, que a gente não está nem tão bom no futebol. A razão é que aqui em Campinas, a Ponte Preta e o Guarani não estão lá com as pernas boas, mas o meu Corinthians também não está”, completou.
A Macaca está na zona de rebaixamento na Série B. Já o Guarani segue na terceira divisão do campeonato nacional.
A fala arrancou reação do público e ocorreu durante a agenda em que o presidente participou da entrega de quatro novas linhas de luz síncrotron do Sirius, acelerador de partículas considerado a maior infraestrutura científica já construída no Brasil.
O equipamento funciona como uma espécie de “supermicroscópio”, capaz de analisar estruturas em escala atômica e apoiar pesquisas em áreas como saúde, energia, agricultura, clima, nanotecnologia e novos materiais.
As quatro novas linhas receberam R$ 230 milhões em investimentos, sendo R$ 30 milhões do Novo PAC. Com a entrega, o Sirius passa a ter 15 linhas em funcionamento.
No mesmo evento, Lula também visitou as obras do Projeto Orion, que deverá abrigar o primeiro laboratório NB4 da América Latina, e participou do lançamento da pedra fundamental do Programa Nacional de Inovação Radical em Saúde, voltado ao desenvolvimento de tecnologias estratégicas para o SUS.